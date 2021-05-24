В рамках Kyiv Open Cup было разыграно 54 комплекта наград в соревнованиях по пумсе (традиционные и фристайл) и 39 комплектов наград в соревнованиях по керуги.

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По итогам турнира первое место завоевала команда ДЮСШ-3, КМ ФСО "Спартак" г. Киев, второе место получила Винницкая областная федерация тхэквондо ВТФ, третьей стала сборная команда из города Одессы.

Соревнования проходили в разделах керуги (поединочные соревнования) и пумсе (показательные выступления). За победу боролись спортсмены в 6 возрастных категориях от 6 до 30+ лет.

Впервые в Украине на турнире Kyiv Open Cup соревнования в разделе пумсе происходили с использованием судейской системы KPNP (POOMSAE SCORING SYSTEM). Это официальная система проведения соревнований по подсчету баллов для тхэквондо в разделе пумсе, которая признана Всемирной федерацией тхэквондо.

Данная система является одной из лучших в мире, что позволяет судьям быстро и четко оценивать спортсменов с минимальной затратой времени. На сегодня судейская система KPNP активно используется на чемпионатах мира по пумсе. С такой системой оценивания соревнований украинские тхэквондисты, тренеры и судьи получили возможность выйти на другой уровень подготовки, что позволит в будущем конкурировать с лидерами в разделе пумсе мирового уровня.

Турнир по тхэквондо Kyiv Open проходит в столице в шестой раз. Главной целью является популяризация тхэквондо как олимпийского вида спорта и философии, а также воспитание всестороннего гармоничного развития и физического совершенствования детей и молодежи.