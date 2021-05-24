У рамках Kyiv Open Cup було розіграно 54 комплекти нагород у змаганнях з пумсе (традиційні та фрістайл) та 39 комплектів нагород у змаганнях з керугі.

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За підсумками турніру перше місце виборола команда ДЮСШ-3, КМ ФСТ "Спартак" м. Київ, друге місце отримала Вінницька обласна федерація тхеквондо ВТФ, третьою стала збірна команда з міста Одеси.

Змагання проходили в розділах керугі (поєдинкові змагання) та пумсе (показові виступи). За перемогу боролися спортсмени в 6 вікових категоріях від 6 до 30+ років.

Вперше в Україні на турнірі Kyiv Open Cup змагання в розділі пумсе відбувалися з використанням суддівської системи KPNP (POOMSAE SCORING SYSTEM). Це офіційна система проведення змагань з підрахунку балів для тхеквондо в розділі пумсе, яка визнана Всесвітньою федерацією тхеквондо.

Дана система є однією з кращих у світі, що дозволяє суддям швидко і чітко оцінювати спортсменів з мінімальною затратою часу. На сьогодні суддівська система KPNP активно використовується на чемпіонатах світу з пумсе. З такою системою оцінювання змагань українські тхеквондисти, тренери та судді отримали можливість вийти на інший рівень підготовки, що дозволить в майбутнім конкурувати з лідерами в розділі пумсе світового рівня.

Турнір із тхеквондо Kyiv Open відбувається в столиці вшосте. Головною метою є популяризація тхеквондо як олімпійського виду спорту та філософії, а також виховання всебічного гармонійного розвитку і фізичного вдосконалення дітей та молоді.