Что-то стрелило в голове: стюарды вырвали украинский флаг из рук фана на финале ЛЧ – позорное видео

Финал Лиги чемпионов запомнился еще и позорным поступком тамошних стуардов. Им почему-то не понравились цвета украинского флага.

Финал Лиги чемпионов, состоявшийся в столице Турции Стамбуле Олимпийском стадионе Ататюрка, отдал скандальными нотами Украинский болельщик пострадал по неизвестным причинам.

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Моментом одурели

Манчестер Сити одолел миланский Интер (1:0) в решающем матче самого престижного клубного турнира. Однако интрига происходила не только на поле, но и на трибунах, поскольку тамошние стюарды решили посягнуть на украинский флаг. Охраны порядка на стадионе по неизвестным причинам решили отобрать у болельщика сине-желтый флаг. Стюарды не стыдились своих действий, поскольку пытались добиться своей цели силой, а в определенный момент скандала даже ударили украинского фаната по рукам, чтобы тот отпустил флаг.

Самое интересное, что "разбойники" отказывались объяснять мотивы своих действий. Стюарды в конце концов забрали сине-желтое знамя, однако после ряда поставленных вопросов "в чем проблема с украинским флагом" и длительных консультаций его вернули болельщику. Однако все обошлось без извинений, а дискриминация осталась в силе, поскольку флаг не разрешали вывешивать на каркас, выстроив живой коридор из "спиралей".

Видео скандала: