Непобежденный чемпион мира нацелился на Ломаченко

Объединенный чемпион мира во втором полулегком весе Шакур Стивенсон заявил о своем желании выйти на ринг против Василия Ломаченко. Он хочет, чтобы это сражение произошло в начале 2023-го.

Стивенсон: Ломаченко – достаточно громкое имя

Боксеры находятся в разных весовых категориях, однако Стивенсон убежден, что Ломаченко может опуститься во второй полулегкий вес.

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Мы можем провести этот поединок в любое время. Ломаченко – довольно громкое имя, и он был в рейтинге Р4Р. Вы должны уважать его за это. Мы можем организовать это сражение в начале следующего года. Сейчас мы не в одном дивизионе. Он может опуститься во второй полулегкий вес прямо сейчас, и это будет огромное сражение. Я чувствую, что легкий вес не является его родным. Второй полулегкий кажется более реалистичным ему. Мы примерно одинаковые по габаритам,

– заявил американский боксер.

Стивенсон уверен, что смогу победить украинского боксера.

"Я очень уверен в себе. Они говорят, что я дерзок. Но мне все равно – я думаю, что смогу победить кого-либо. Мне все равно, с кем я должен драться. Спросите меня о любом на планете – я отвечу, что смогу их одолеть, потому что способен найти пути для своей победы", – добавил боксер.

Возвращение боксера на ринг

Следующий бой Ломаченко должен состояться 22 октября. Промоутерская компания ждет подтверждения со стороны Ломаченко. После этого боксер поедет готовиться к поединку, а компания займется поиском соперника и местом проведения встречи.

Напомним, что Василий защищает страну в рядах ВСУ. Он отказался уезжать из Украины ради поединка с Джорджем Камбососом.

В последнем бою, в ночь на 12 декабря, Василий победил гонца Ричарда Комми и завоевал пояс интерконтинентального чемпиона по версии WBO.