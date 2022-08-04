Виктор Вихрист выступает в тяжелом весе. И на профессиональном ринге уже провел 9 боев, семь из которых закончил досрочной победой. Предыдущий бой Вихрист провел 1 января 2022 года, досрочно одолев грузина Яго Киладзе.

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Теперь его следующим соперником будет 45-летний босниец Аднан Редзович. На его счету 22 победы и 6 поражений на профессиональном ринге.

Бой состоится в немецком городе Гамбург 13 августа. Он будет 8-раундовым.

Также в рамках вечера бокса еще один украинец Игорь Шевадзуцкий будет боксировать против Кевина Джонсона.