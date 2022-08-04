Стівенсон: Ломаченко – досить гучне ім’я
Боксери перебувають у різних вагових категоріях, однак Стівенсон переконаний, що Ломаченко може опуститися в другу напівлегку вагу.
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Ми можемо провести цей поєдинок у будь-який час. Ломаченко – досить гучне ім’я, і він був у рейтингу Р4Р. Ви повинні шанувати його за це. Ми можемо організувати цей бій на початку наступного року. Нині ми не в одному дивізіоні. Він може опуститися в другу напівлегку вагу прямо зараз, і це буде величезний бій. Я відчуваю, що легка вага не є її рідною. Друга напівлегка здається більш реалістичною йому. Ми приблизно однакові за габаритами,
– заявив американський боксер.
Стівенсон переконаний, що зможу перемогти українського боксера.
"Я дуже впевнений у собі. Вони кажуть, що я зухвалий. Але мені все одно – я гадаю, що зможу перемогти будь-кого. Мені все одно, з ким я маю битися. Спитайте мене про будь-кого на планеті – я відповім, що зможу їх здолати, тому що здатен знайти шляхи для своєї перемоги", – додав боксер.
Повернення боксера на ринг
- Наступний бій Ломаченка повинен відбутись 22 жовтня. Промоутерська компанія чекає підтвердження зі сторони Ломаченка. Після чого боксер поїде готуватись до поєдинку, а компанія займеться пошуком суперника та місцем проведення зустрічі.
- Нагадаємо, що наразі Василь захищає країну у лавах ЗСУ. Він відмовився виїжджати з України заради поєдинку з Джоржем Камбососом.
- В останньому бою, в ніч проти 12 грудня, Василь переміг ганця Річарда Коммі та завоював пояс інтерконтинентального чемпіона за версією WBO.