Стівенсон: Ломаченко – досить гучне ім’я

Боксери перебувають у різних вагових категоріях, однак Стівенсон переконаний, що Ломаченко може опуститися в другу напівлегку вагу.

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Ми можемо провести цей поєдинок у будь-який час. Ломаченко – досить гучне ім’я, і ​​він був у рейтингу Р4Р. Ви повинні шанувати його за це. Ми можемо організувати цей бій на початку наступного року. Нині ми не в одному дивізіоні. Він може опуститися в другу напівлегку вагу прямо зараз, і це буде величезний бій. Я відчуваю, що легка вага не є її рідною. Друга напівлегка здається більш реалістичною йому. Ми приблизно однакові за габаритами,

– заявив американський боксер.

Стівенсон переконаний, що зможу перемогти українського боксера.

"Я дуже впевнений у собі. Вони кажуть, що я зухвалий. Але мені все одно – я гадаю, що зможу перемогти будь-кого. Мені все одно, з ким я маю битися. Спитайте мене про будь-кого на планеті – я відповім, що зможу їх здолати, тому що здатен знайти шляхи для своєї перемоги", – додав боксер.

Повернення боксера на ринг