В мае в Саудовской Аравии состоится бой между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в самом престижном дивизионе.

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Спарринг-партнер Усика считает, что Фьюри проиграет бой за абсолют

Своими ожиданиями от поединка поделился Стивен Торрес. По словам спарринг-партнера Усика, украинец имеет все шансы на победу.

"Бокс – не спорт размеров. Здесь не побеждает тот парень, который является большим. Побеждает более умный, более интеллектуальный, более техничный. Я чувствую, что Усик будет использовать каждое движение Тайсона и разбирать его на части.

Также думаю его кондиции будут лучше кондиций Тайсона Фьюри. А еще я бы сказал, что размеры Усика, как меньшего парня, помогут ему выиграть этот бой", – сказал Торрес.

Напомним, Усик и Фьюри должны были провести объединительный поединок 17 февраля, но он уже второй раз был перенесен из-за травмы Тайсона. Бой перенесли на 18 мая.