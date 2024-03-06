У травні в Саудівській Аравії відбудеться бій між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі Олександром Усиком та володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі. Переможець стане абсолютним чемпіоном світу в найпрестижнішому дивізіоні.

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Спаринг-партнер Усика вважає, що Ф’юрі програє бій за абсолют

Своїми очікуваннями від поєдинку поділився Стівен Торрес. За словами спаринг-партнера Усика, українець має всі шанси на перемогу.

"Бокс – не спорт розмірів. Тут не перемагає той хлопець, який є більшим. Перемагає розумніший, більш інтелектуальний, більш технічний. Я відчуваю, що Усик використовуватиме кожен рух Тайсона і розбиратиме його на частини.

Також думаю його кондиції будуть кращими за кондиції Тайсона Ф’юрі. А ще я б сказав, що розміри Усика, як меншого хлопця, допоможуть йому виграти цей бій", – сказав Торрес.

Нагадаємо, Усик та Ф'юрі мали провести об'єднавчий поєдинок 17 лютого, але його вже вдруге було перенесено через травму Тайсона. Бій перенесли на 18 травня.