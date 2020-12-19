В стиле Ван Дамма: украинец эффектно нокаутировал россиянина ударом ногой в прыжке – видео
Украинский боец Роман Огульчанский (10-3) нокаутировал россиянина Абдусамада Сангова (17-4-1) на турнире АСА 116 в Москве.
Бой закончился в первом раунде: Огульчанский показал, что бьет правой ногой, но затем тут же нанес удар левой ногой в прыжке – точно в голову соперника, пишет 24 канал.
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Фанаты после боя отметили, что удар украинца явно должен претендовать на нокаут года в промоушене.
Видео нокаута
- Этот успех стал 8-м для Романа в карьере при трех поражениях. Абдусамад проиграл в четвертый раз при 12-й труимфах.
- На турнире ММА АСА 116 главным событием стал бой Фелипе Фроес – Марат Балаев, в котором бразилец одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде.
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