Украинский боец Роман Огульчанский (10-3) нокаутировал россиянина Абдусамада Сангова (17-4-1) на турнире АСА 116 в Москве.

Бой закончился в первом раунде: Огульчанский показал, что бьет правой ногой, но затем тут же нанес удар левой ногой в прыжке – точно в голову соперника, пишет 24 канал.

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Фанаты после боя отметили, что удар украинца явно должен претендовать на нокаут года в промоушене.

Видео нокаута