У стилі Ван Дамма: українець ефектно нокаутував росіянина ударом ногою в стрибку – відео
Український боєць Роман Огульчанський (10-3) нокаутував росіянина Абдусамада Сангова (17-4-1) на турнірі АСА 116 в Москві.
Бій закінчився в першому раунді: Огульчанський показав, що б'є правою ногою, але потім тут же завдав удар лівою ногою в стрибку – точно в голову суперника, пише 24 канал.
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Фанати після бою відзначили, що удар українця явно повинен претендувати на нокаут року у промоушені.
Відео нокауту
- Цей успіх став 8-м для Романа в кар'єрі при трьох поразках. Абдусамад програв в четвертий раз при 12-й труімфах.
- На турнірі ММА АСА 116 головною подією став бій Феліпе Фроес – Марат Балаєв, в якому бразилець здобув перемогу технічним нокаутом в третьому раунді.
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