Український боєць Роман Огульчанський (10-3) нокаутував росіянина Абдусамада Сангова (17-4-1) на турнірі АСА 116 в Москві.

Бій закінчився в першому раунді: Огульчанський показав, що б'є правою ногою, але потім тут же завдав удар лівою ногою в стрибку – точно в голову суперника, пише 24 канал.

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Фанати після бою відзначили, що удар українця явно повинен претендувати на нокаут року у промоушені.

Відео нокауту