Донецкий Шахтер одержал первую победу в 2021 году. Во вторник, 26 января, "горняки" одолели клуб Силекс (Северная Македония).

Источник: 24 канал

Шахтер – Силекс 3:1

Голы: Алан Патрик, 55, Корниенко, 65, Степаненко, 69, Додо, 90+1 – Тантуровски, 42

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После первого тайма донецкий клуб уступал в счете. Силекс сумел выйти вперед в конце тайма благодаря голу Деяна Тантуровски.

Но после перерыва Шахтер не только сравнял счет, но и вышел вперед. Паритет в матче на 55 минуте восстановил Алан Патрик. Через десять минут в воротах Силекса отличился Виктор Корниенко.

Еще через четыре минуты игроки Силекса в третий раз вытаскивали мяч из собственной сетки ворот. Гол на свой счет записал Тарас Степаненко.

Уже в компенсированное ко второму тайму время Шахтер забил четвертый гол. Свою фамилию на табло зажег бразилец Додо.

Обратите внимание. В предыдущих двух матчах Шахтера была зафиксирована ничья. В первой игре "горняки" разошлись миром с Легией (1:1), а во втором поединке – с Лудогорецом (2:2).