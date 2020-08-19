В Харькове состоялся матч розыгрыша местного кубка по футзалу. После нарушения правил игрок агрессивно набросился на соперника и нанес удар в спину, что стало началом массовой драки всех футзалистов.

Матч седьмой лиги Кубка Харькова по футзалу между командами "Status-M" и "ВиЯр" закончился очень жарко, пишет 24 канал. Ролик мгновенно разлетелся в соцсетях.

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Схватка игроков

Против футзалиста "ВиЯра" Вячеслава Деменского нарушили правила. Игрок после словесной перепалки с соперником словно разошлись на поле, но это стало лишь началом схватки.

Судья сразу показал сопернику желтую карточку, а Деменский подумал, что горчичника для соперника маловато. Он налетел на игрока команды, ударив его "в стиле Джеки Чана" ногой в спину. Тот упал на газон, но тут же поднялся на ноги и нанес ответный удар.

Игроки попытались разъединить футзалистов, правда, не все. Несколько игроков начали лупцеваться между собой, судьи почти ничего не могли поделать в такой ситуации. Только сами футзалисты могли прекратить такую драку.

Арбитр встречи завершил поединок досрочно. КДК принял решение бессрочно дисквалифицировать Деменского.

Массовая схватка в матче смотрите видео (драка в видео с 1:15)