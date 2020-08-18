В Германии футбольные команды провели матч голыми. Необычный поединок состоялся 16-го августа в городе Эр-Эркеншвикк на стадионе "Штимберг".

Все игроки матча вышли на футбольное поле обнаженными. Единственной экипировкой, которая им понадобилась, это гетры и бутсы. Об этом сообщает DW.com.

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Футболисты надели гетры разных цветов, чтобы различать команды. Номера были нарисованы на спинах игроков краской.

В полной экипировке по полю передвигался только арбитр.

Футбол системно болен

Таким образом участники матча выразили протест против коммерциализации профессионального футбола.

Организатором матча стал 34-летний режиссер Геррит Старчевский. По его мнению, голые тела символизируют естественность и подлинность.

Этих качеств, уверен режиссер, нет в современном профессиональном футболе.

Футбол системно болен, и мы решили продемонстрировать это без всяких украшений,

– отметил он.

Старчевский также хотел подчеркнуть, что футбол открыт для всех, и каждый может выступить за разнообразие на футбольном поле.