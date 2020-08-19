У Харкові відбувся матч розіграшу місцевого кубка з футзалу. Після порушення правил гравець агресивно накинувся на суперника та завдав удару у спину, що стало початком масової бійки всіх футзалістів.

Матч сьомої ліги Кубка Харкова з футзалу між командами "Status-M" і "ВіЯр" закінчився дуже спекотно, пише 24 канал. Ролик миттєво розлетівся у соцмережах.

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Сутичка гравців

Проти футзаліста "ВіЯра" В'ячеслава Деменського порушили правила. Гравець після словесної перепалки з суперником наче розійшлись на полі, але це стало лише початком сутички.

Суддя одразу показав супернику жовту картку, а Деменський подумав, що гірчичника для суперника замало. Він налетів на гравця команди, вдаривши його "у стилі Джекі Чана" ногою у спину. Той впав на газон, але відразу підвівся на ноги та завдав удару у відповідь.

Гравці спробували роз'єднати футзалістів, щоправда, не всі. Декілька гравців почали лупцюватись між собою, судді майже нічого не могли вдіяти у такій ситуації. Лише самі футзалісти могли припинити таку бійку.

Арбітр зустрічі завершив поєдинок достроково. КДК турніру прийняв рішення безстроково дискваліфікувати Деменського.

Масова сутичка у матчі дивіться відео (бійка у відео з 1:15)