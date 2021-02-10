Холден Стейт сыграл выездной матч против Сан-Антонио в рамках регулярного чемпионата НБА. Баскетболист гостей Стефен Карри в невероятно сложной ситуации забросил мяч в кольцо.

Холден Стэйт одержал выездную победу над Сан-Антонио – 91:114. В течение всего матча гости владели колоссальным преимуществом, отдав сопернику лишь вторую четверть – 26:28, 24:22, 20:36, 21:28.

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Шокирующий бросок

Один из бросков в матче стал настоящей "вишенкой на торте". Лидер Холден Стейт Стефен Карри в первой четверти сделал невероятный бросок, который еще до всего был точным.

Разыгрывающий пошел в проход на нескольких соперников, хотел отдать передачу на партнера, но в последний момент передумал и в окружении четырех защитников выполнил бросок спиной к кольцу. В этом же эпизоде на нем сфолили, поэтому Карри оказался за пределами площадки. А вот мяч влетел в кольцо. Участники матча в течение нескольких секунд стояли и не понимали, что произошло.

Интересно, что карьера Стефена быстро начала расти с 2010 года, когда баскетболист установил новый личный рекорд по результативности – 32 очка. Но уже вскоре превзошел его на 10 пунктов – 42. Сейчас Карри является одним из лидеров Холден Стейт, который занимает 8 место в таблице Западной конференции.

Всего Карри за матч набрал 32 очка и стал самым результативным баскетболистом встречи. Ему удалось повторить бросок легендарного Майкла Джордана.

Видео безумного броска Карри