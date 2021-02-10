Холден Стейт зіграв виїзний матч проти Сан-Антоніо у рамках регулярного чемпіонату НБА. Баскетболіст гостей Стефен Каррі у неймовірно складній ситуації закинув м'яч у кільце.

Холден Стейт здобув виїзну перемогу над Сан-Антоніо – 91:114. Протягом всього матчу гості володіли колосальною перевагою, віддавши супернику лише другу чверть – 26:28, 24:22, 20:36, 21:28.

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Шокуючий кидок

Один з кидків у матчі став справжньою "вишенькою на торті". Лідер Холден Стейт Стефен Каррі у першій чверті зробив неймовірний кидок, який ще у до всього був влучним.

Розігруючий пішов у прохід на декількох суперників, хотів віддати передачу на партнера, але в останній момент передумав та в оточенні чотирьох захисників виконав кидок спиною до кільця. В цьому ж епізоді на ньому сфолили, тому Каррі опинився за межами майданчика. А от м'яч влетів у кільце. Учасники матчу протягом декількох секунд стояли та не розуміли, що відбулось.

Цікаво, що кар'єра Стефена швидко почала рости з 2010 року, коли баскетболіст встановив новий особистий рекорд із результативності – 32 очки. Але вже незабаром перевершив його на 10 пунктів – 42. Зараз Каррі є одним із лідерів Холден Стейт, який посідає 8 місце у таблиці Західної конференції.

Загалом Каррі за матч набрав 32 очки та став найрезультативнішим баскетболістом зустрічі. Йому вдалось повторити кидок легендарного Майкла Джордана.

Відео божевільного кидка Каррі