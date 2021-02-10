Пилот легендарного баскетболиста НБА Коби Брайанта, который трагически погиб в результате крушения вертолета 26 января 2020 года, вероятно, был дезориентирован из-за того, что залетел в облака.

Пилот сделал ключевую ошибку, пролетев через густые облака. Это вызвало у летчика пространственную дезориентацию, что в итоге и привело к трагедии, говорится в заключении Национального совета по безопасности на транспорте США.

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Как заявили в ходе слушаний представители Нацсовета, пилот Ара Зобаян нарушил федеральные стандарты, которые требовали, чтобы он имел постоянный зрительный контакт с местностью во время полета.

Пилот пошел вразрез с этим, потеряв пространственную ориентацию в густых облаках. Это состояние, которое может произойти с пилотами в условиях плохой видимости, когда они не могут отличить верх от низа или различить, в какую сторону летит самолет.

Незадолго до краха Зобаян сказал авиадиспетчерам, что он поднимается и скоро вылетит из облаков, хотя на самом деле воздушное судно падало.

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