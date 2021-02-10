В США назвали официальную причину гибели Коби Брайанта
Пилот легендарного баскетболиста НБА Коби Брайанта, который трагически погиб в результате крушения вертолета 26 января 2020 года, вероятно, был дезориентирован из-за того, что залетел в облака.
Источник:Associated Press
Пилот сделал ключевую ошибку, пролетев через густые облака. Это вызвало у летчика пространственную дезориентацию, что в итоге и привело к трагедии, говорится в заключении Национального совета по безопасности на транспорте США.
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Как заявили в ходе слушаний представители Нацсовета, пилот Ара Зобаян нарушил федеральные стандарты, которые требовали, чтобы он имел постоянный зрительный контакт с местностью во время полета.
Пилот пошел вразрез с этим, потеряв пространственную ориентацию в густых облаках. Это состояние, которое может произойти с пилотами в условиях плохой видимости, когда они не могут отличить верх от низа или различить, в какую сторону летит самолет.
Незадолго до краха Зобаян сказал авиадиспетчерам, что он поднимается и скоро вылетит из облаков, хотя на самом деле воздушное судно падало.
Что известно о смерти Коби Брайанта
- Коби Брайант погиб в авиакатастрофе. Инцидент произошел недалеко от Лос-Анджелеса, а именно вблизи города Калабасас утром 26 января 2020 года по местному времени.
- Все девять человек, находившиеся на борту авиасудна, погибли. Среди них и его 13-летняя дочь Джианна. Кроме того, на борту находилась ее партнерша по баскетбольной команде Алисса Альтобелли, ее отец Джон (тренер по бейсболу) и мать Керри. Не выжил и пилот вертолета.
- Катастрофа произошла на 25 минуте полета, перед этим на высоте 500 метров с машиной потеряли связь.
- Впоследствии стало известно, что вертолет Sikorsky S-76 около минуты падал на высокой скорости, прежде чем разбиться.
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