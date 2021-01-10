Звездный нападающий Милана Златан Ибрагимович наконец вернулся в команду после повреждения. Швед эффектно разминался перед выходом на поле с помощью своего тренера.

В рамках 18-го тура Серии А Милан встречался с Торино и одержал уверенную победу, укрепив свое лидерство в таблице. Форвард "россонери" Златан Ибрагимович сыграл впервые за полтора месяца, пишет 24 канал.

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Эффектная разминка Ибрагимовича

Швед вышел на поле на 85-й минуте и не испортил игру своей команды. До этого Златан активно разминался вне поля, готовясь выйти на замену. Для такой разминки ему понадобилась помощь тренера по физической подготовке.

39-летний игрок решил немного развлечься. Ибрагимович без лишних проблем перебросил ноги поочередно через свою "жертву". Кажется, наставник не сразу понял, что происходит. Интересно, что ранее футболист активно занимался боевыми искусствами и имеет черный пояс по тхэквондо.

Златан фантастически вернулся в Милан после 8-летнего перерыва. В свои 39 лет Ибрагимович переживает "вторую молодость". Благодаря своей хорошей игре получил почетную премию "Легенда года". Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021-го года, но в соглашении есть пункт пролонгации еще на год, что хотят сделать итальянцы.

В этом сезоне до матча шведский нападающий провел в "черно-красной" футболке 10 матчей во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и дважды ассистировал партнерам по команде.