Зірковий нападник Мілана Златан Ібранімович нарешті повернувся до команди після пошкодження. Швед ефектно розминався перед виходом на поле з допомогою свого тренера.

У рамках 18-го туру Серії А Мілан зустрічався з Торіно та здобув впевнену перемогу, зміцнивши своє лідерство у таблиці. Форвард "россонері" Златан Ібрагімович зіграв вперше за півтора місяця, пише 24 канал.

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Ефектна розминка Ібрагімовича

Швед вийшов на поле аж на 85-й хвилині та не зіпсував гру своєї команди. До цього Златан активно розминався за полем, готуючись вийти на заміну. Для такої розминки йому знадобилась допомога тренера з фізичної підготовки.

39-річний гравець вирішив трохи розважитись. Ібрагімович без зайвих проблем перекинув ноги по черзі через свою "жертву". Здається, наставник не відразу зрозумів, що діється. Цікаво, що раніше футболіст активно займався бойовими мистецтвами та має чорний пояс з тхеквондо.

Златан фантастично повернувся у Мілан після 8-річної перерви. У свої 39 років Ібрагімович переживає "другу молодість". Завдяки своїй хорошій грі здобув почесну премію "Легенда року". Його контракт з клубом розрахований до літа 2021-го року, але в угоді є пункт пролонгації ще на рік, що хочуть зробити італійці.

У цьому сезоні до матчу шведський нападник провів у "чорно-червоній" футболці 10 матчів у всіх турнірах, у яких відзначився 11 голами та двічі асистував партнерам по команді.