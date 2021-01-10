В субботу, 9 января, Милан дома принимал скромное Торино в рамках 17-го тура Серии А. Хозяева уверенно одержали очередную победу и укрепили лидерство в сезоне.

Милан – Торино 2:0

Голы: Леау, 25 Кэсси, 36 (п)

Перед матчем Милан был фаворитом этого противостояния. "Россонери" в очередной раз доказали, кто в этом сезоне главный претендент на "золото" в Серии А, пишет 24 канал.

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Хозяева пытались забить быстрый гол во встрече. Калабрия прострелил с фланга прямо на Хауге, но защитники Торино помешали классной передаче. Они почти с ноги соперника перевели мяч на угловой.

В середине первого тайма подопечным Стефано Пиоли удалась классная атака, которая привела к голу. Эрнандес протащил мяч с фланга в центр поля, отдал передачу на Диаса, а тот увидев свободного Леау мгновенно отдал ему мяч. Нападающий вышел почти один на один с голкипером и уверенно переиграл стража ворот Торино – 1:0.

Милан на этом не остановился. На 36-й минуте Диас ворвался в штрафную соперника, его дриблинг сумели остановить защитники только благодаря фолу. Сначала арбитр встречи проигнорировал падение игрока хозяев. Но впоследствии решил проверить момент с помощью VAR. После видеоповтора судья изменил свое решение и указал на 11 метров. К отметке подошел Кэсси и уверенно развел голкипера и мяч по разным углам ворот – 2:0.

Перспективный штрафной заработали гости. Но удар Родригеса взяла на себя перекладина Доннарумма.

Кэсси перехватил мяч на своей части поля и повел команду вперед. Стремительную атаку поддержал Леау, оба игрока обыграли между собой, в конечном итоге мяч снова оказался в ногах Кэсси. Удар футболиста остановил голкипер, который совершил эффектный сейв и отбил ногами этот удар.

Верди прорвал в штрафную Милана, где был готов пробивать, но его сзади остановил Тонали – пенальти. Арбитр снова побежал посмотреть видеоповтор. После которого сменил свое первоначальное решение и указал игрокам Торино об отмене 11-метрового удара.

Гости еще несколько раз угрожали владениям "россонери", но вратарь был на месте. В итоге – 2:0 в пользу Милана.

После победы команда Пиоли еще лучше укрепила свои позиции на вершине таблицы. Они с 40 очками возглавляют Серию А, выигрывая у Интера, который свой матч еще не сыграл, 4 очка. Торино – аутсайдер сезона, аж 19 место из 20 команд.

Милан – Торино видеообзор