Юбилейный гол Степаненко

Футболист сборной Украины провел весь матч против Львова. Шахтер устроил разгром Львову за последние 15 минут поединка.

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На 87-й минуте игры к разгрому решил присоединиться и Степаненко. Опорный полузащитник получил прострел от Михаила Мудрика и остановил мяч перед штрафным соперника.

Тарас не нашел продолжения атаке и решил нанести удар издали левой ногой. Футболист Шахтера отправил мяч под перекладину.

При этом полузащитник настолько закрутил мяч, что вратарь Александр Ильющенков просто не имел шансов отбить его.

Видео гола Степаненко

Внимание. Степаненко выходил на поле в футболке Шахтера 356 раз. На его счету 25 голов и 22 результативные передачи.