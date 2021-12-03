Ювілейний гол Степаненка

Футболіст збірної України провів весь матч проти Львова. Шахтар влаштував розгром Львову за останні 15 хвилин поєдинку.

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На 87-й хвилині гри до розгрому вирішив приєднатися і Степаненко. Опорний півзахисник отримав простріл від Михайла Мудрика та зупинив м'яч перед штрафним суперника.

Тарас не знайшов продовження атаці й вирішив завдати удару здалеку лівою ногою. Футболіст Шахтаря відправив м'яч під поперечину.

При цьому півзахисник настільки закрутив м'яч, що воротар Олександр Ільющенков просто не мав шансів відбити його.

Відео голу Степаненка

До уваги. Степаненко виходив на поле у футболці Шахтаря 356 разів. На його рахунку 25 голів та 22 результативні передачі.