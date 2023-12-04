Степаненко рассказал о главных вызовах команды в сезоне
Источник:ФК Шахтер
Лидер Шахтера Тарас Степаненко в интервью журналу Лиги чемпионов рассказал о проблемах Шахтера в сезоне. Он упомянул о смене наставника, а также войне.
По словам Степаненко, нынешний сезон начался хаотично. В частности, это связано со сменой тренера.
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"Нынешний сезон начался хаотично. Изменился тренер в ходе редко встречающегося в Шахтере сезона. Такой опыт... Перед Барселоной сменился наставник.
Но такого опыта, который из-за войны имеет Шахтер, нет ни у одной команды. Нам помогает дух нашего региона, где все знают, что такое тяжелый труд. С 2014 года переехали из Донецка, играли на разных стадионах, а теперь вынуждены играть в Европе наши еврокубковые матчи", – сказал Степаненко.
Что известно о новом тренере Шахтера
- Шахтер отправил в отставку предыдущего главного тренера Патрика ван Леувена в конце октябрьской международной паузы. Исполняющим обязанности наставника "горняки" назначили спортивного директора команды Дарио Срну.
- За день до встречи с Барселоной дончане получили нового тренера. На эту должность назначили 52-летнего Марино Пушича, который до сих пор только один сезон провел в качестве главного руководителя команды.
- После 5-го тура Лиги чемпионов у Шахтера 9 очков и занимает в группе H третье место. Возглавляет турнирную таблицу Барселона, которая имеет 12 баллов и гарантировала себе место в плей-офф ЛЧ.
- Порту, как и Шахтер, имеет 9 очков, но опережает украинцев по дополнительным показателям. Команды разыграют между собой путевку в 1/8 финала ЛЧ. Две лучшие команды из группы выйдут в 1/8 финала ЛЧ, финиширующий третьим клуб продолжит выступления в плей-офф Лиги Европы.
- Матч Порту – Шахтер состоится 13 декабря.