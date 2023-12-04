За словами Степаненка нинішній сезон розпочався хаотично. Зокрема це пов'язано зі зміною тренера.
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"Цьогорічний сезон розпочався хаотично. Змінився тренер у ході сезону, що рідко трапляється у Шахтарі. Такий досвід... Перед Барселоною змінився наставник.
Але такого досвіду, який через війну має Шахтар, немає в жодної команди. Нам допомагає дух нашого регіону, де всі знають, що таке тяжка праця. З 2014 року переїхали з Донецька, грали на різних стадіонах, а тепер змушені грати в Європі наші єврокубкові матчі", – сказав Степаненко.
Що відомо про нового тренера Шахтаря
- Шахтар відправив у відставку попереднього головного тренера Патріка ван Леувена наприкінці жовтневої міжнародної паузи. Виконувачем обов'язків наставника "гірники" призначили спортивного директора команди Дарійо Срну.
- За день до зустрічі з Барселоною донеччани отримали нового тренера. На цю посаду призначили 52-річного Маріно Пушича, який дотепер лише один сезон провів як головний очільник команди.
- Після 5-го туру Ліги чемпіонів Шахтар має 9 очок та посідає в групі H третє місце. Очолює турнірну таблицю Барселона, яка має 12 балів та гарантувала собі місце у плей-оф ЛЧ.
- Порту, як і Шахтар, має 9 очок, але випереджає українців за додатковими показниками. Команди розіграють між собою путівку в 1/8 фіналу ЛЧ. Дві кращі команди з групи вийдуть до 1/8 фіналу ЛЧ, клуб, який фінішує третім, продовжить виступи у плей-офф Ліги Європи.
- Матч Порту – Шахтар відбудеться 13 грудня.