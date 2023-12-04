По словам Степаненко, нынешний сезон начался хаотично. В частности, это связано со сменой тренера.

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"Нынешний сезон начался хаотично. Изменился тренер в ходе редко встречающегося в Шахтере сезона. Такой опыт... Перед Барселоной сменился наставник.

Но такого опыта, который из-за войны имеет Шахтер, нет ни у одной команды. Нам помогает дух нашего региона, где все знают, что такое тяжелый труд. С 2014 года переехали из Донецка, играли на разных стадионах, а теперь вынуждены играть в Европе наши еврокубковые матчи", – сказал Степаненко.

Что известно о новом тренере Шахтера