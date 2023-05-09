Проблемы со зрением не помеха снайперу: звезда НБА установил рекорд трехочковых бросков – видео
Источник:твиттер Голден Стейт
Американский баскетболист Стефен Карри вписал свое имя в историю НБА. Разыгрывающий Голден Стейт первым достиг отметки в 4000 трехочковых за карьеру.
Выдающееся достижение состоялось во время четвертого матча серии второго раунда плей-офф, в котором Голден Стейт противостоял Лейкерсу (101:104, 1-3). Именно в этом поединке Стефен Карри реализовал свой 4000-й трехочковый бросок.
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Исторический рекорд Карри
В общей сложности на счету разыгрывающего Голден Стейт 3390 реализованных трехочковых в регулярном чемпионате и 611 в плей-офф. По этому показателю он уверенно лидирует в НБА. Видео исторического броска Карри "Воины" опубликовали на своей странице в Twitter.
Видео 4000-го броска Карри
35-летний игрок Голден Стейт уверенно опережает по этому показателю Рея Аллена (3358) и Джеймса Хардена (3152).
Отметим, что Карри завершил встречу с Лейкерсом с 31 очком, 10 подборами, 14 передачами и 3 перехватами.
Что известно о Стефене Карри
- Стефен Карри происходит из спортивной семьи. Он сын бывшего игрока НБА Делла Карри и старший брат баскетболиста Сета Карри.
- С 2009 года защитник выступает за Голден Стэйт.
- Стефен Карри – 4-кратный чемпион НБА (2015, 2017, 2018, 2022), дважды MVP НБА (2015, 2016).
- В составе сборной США дважды становился чемпионом мира (2010, 2014).
- В 2019 году Стефен признался, что с детства имеет заболевание глаз – кератоконус, которое снижает его зрение и заставляет пользоваться склеральными линзами. Однако, как видим, проблемы со зрением не мешают ему покорять снайперские рекорды.