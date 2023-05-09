Видатне досягнення відбулося під час четвертого матчу серії другого раунду плей-офф, в якому Голден Стейт протистояв Лейкерс (101:104, 1-3). Саме в цьому поєдинку Стефен Каррі реалізував свій 4000-й триочковий кидок.

Читайте також Фантастичний блок-шот та ефектний слем-данк: Лень феєрить у матчі плей-оф НБА – відео

Історичний рекорд Каррі

Загалом на рахунку розігруючого Голден Стейт 3390 реалізованих триочкових у регулярному чемпіонаті та 611 у плей-офф. За цим показником він впевнено лідирує у НБА. Відео історичного кидка Каррі "Воїни" опублікували на своїй сторінці у Twitter.

Відео 4000-го кидка Каррі

35-річний гравець Голден Стейт впевнено випереджає за цим показником Рея Аллена (3358) та Джеймса Хардена (3152).

Зазначимо, що Каррі завершив зустріч з Лейкерс із 31 очком, 10 підбираннями, 14 передачами та 3 перехопленнями.

Що відомо про Стефена Каррі