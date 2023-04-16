В ночь на 16 апреля стартовал розыгрыш плей-офф в НБА. В матче первого раунда Сакраменто Алексея Леня обыграл Голден Стейт со счетом 126:123.

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Новые победы Леня

Тренер Кингз Майк Браун предоставил украинскому баскетболисту 13 минут на площадке. За это время 29-летний защитник набрал 4 очка, сделал 7 подборов и поставил 1 блок-шот.

Таким образом, Алексей обновил сразу два своих рекорда. 7 подборов – новое достижение Лёня в матчах на вылет. Украинец завершил игру с показателем плюс-минус "+10". Это также новый рекорд игрока сборной Украины.

Видео невероятного блок-шота Леня

Кроме того, 13 минут Леня в матче плей-офф является вторым показателем для украинца за время выступлений в НБА.

Видео слэм-данка Леня

По итогу поединка украинский баскетболист получил клубную награду "Защитный игрок матча". Это второе такое отличие Леня в этом сезоне.

Отметим, что для Алексея Леня это вторая серия плей-офф в карьере. Дебютировал украинец в сезоне 2020/21 в составе Вашингтона Визардса.