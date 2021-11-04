Ставил динамовских игроков, – Шевчук рассказал о конфликте в сборной Украины при Блохине
Источник:Пряма червона
Олег Блохин дважды тренировал сборную Украины по футболу. Во второй раз он возглавил национальную команду перед домашним чемпионатом Европы. Но провалился на турнире. Тогдашний защитник сборной Вячеслав Шевчук рассказал о конфликте внутри сборной.
Шевчук дебютировал за сборную Украины в 2003 году. А в 2012 году попал в заявку команды на чемпионат Европы. Однако на поле на турнире он так и не вышел. Причиной этого он назвал то, что тогдашний тренер сборной Олег Блохин недолюбливал игроков донецкого Шахтера.
Как пример он привел тот факт, что он, а также Селезнев и Кучер, которые также выступали за "горняков", ни разу не сыграли на Евро-2012. И лишь Ракицкий сыграл в последнем матче.
Здесь была еще и политика. Я уверен, и Блохин это знает. Он понимал, что после этого получит работу в киевском Динамо. Это уже все знали. Он ставил игроков более динамовских. В то время играли Хачериди и Михалик. Он мог сделать ротацию – Кучер и Ракицкий. Но он до последнего ... это выбор тренера,
– рассказал Шевчук.
В то же время Хочу извиниться перед вами, вы – король футбола, – Милевский – Блохину
Стоит отметить, что Блохин остался главным тренером сборной Украины и после выступления на Евро-2012 и начал отбор на чемпионат мира 2014 года. И лишь после того, как Юрий Семин покинул Динамо, возглавил киевский клуб.
"У нас в команде все знали, что это новый главный тренер Динамо. Все понимали. Было такое – немного игроков Шахтера в сторону, а Динамо в старт ставил", – убеждает Шевчук.
При этом лично у Шевчука недоразумения с Блохиным начались еще раньше. В сентябре 2011 года сборная Украины сыграла товарищеский матч против Чехии на выезде, который проиграла 4:0. Первый гол в этом матче был забит с пенальти, который "привез" именно Шевчук.
"Я заработал пенальти. Я совершил ошибку. Но матч был нормальный, не скажешь что провальный. Мне на "ахилл" наступили, нога распухла. 20 – 30 минут оставалось, и я сказал, что не могу играть. После этого он потерял доверие", – убеждает Шевчук.
Шевчук объявил об окончании выступлений за сборную Украины после Евро-2016. На этом турнире он сыграл в двух матчах – против Германии и Северной Ирландии.