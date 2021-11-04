Шевчук дебютировал за сборную Украины в 2003 году. А в 2012 году попал в заявку команды на чемпионат Европы. Однако на поле на турнире он так и не вышел. Причиной этого он назвал то, что тогдашний тренер сборной Олег Блохин недолюбливал игроков донецкого Шахтера.

Как пример он привел тот факт, что он, а также Селезнев и Кучер, которые также выступали за "горняков", ни разу не сыграли на Евро-2012. И лишь Ракицкий сыграл в последнем матче.

Здесь была еще и политика. Я уверен, и Блохин это знает. Он понимал, что после этого получит работу в киевском Динамо. Это уже все знали. Он ставил игроков более динамовских. В то время играли Хачериди и Михалик. Он мог сделать ротацию – Кучер и Ракицкий. Но он до последнего ... это выбор тренера,

– рассказал Шевчук.

В то же время Хочу извиниться перед вами, вы – король футбола, – Милевский – Блохину

Стоит отметить, что Блохин остался главным тренером сборной Украины и после выступления на Евро-2012 и начал отбор на чемпионат мира 2014 года. И лишь после того, как Юрий Семин покинул Динамо, возглавил киевский клуб.

"У нас в команде все знали, что это новый главный тренер Динамо. Все понимали. Было такое – немного игроков Шахтера в сторону, а Динамо в старт ставил", – убеждает Шевчук.

При этом лично у Шевчука недоразумения с Блохиным начались еще раньше. В сентябре 2011 года сборная Украины сыграла товарищеский матч против Чехии на выезде, который проиграла 4:0. Первый гол в этом матче был забит с пенальти, который "привез" именно Шевчук.

"Я заработал пенальти. Я совершил ошибку. Но матч был нормальный, не скажешь что провальный. Мне на "ахилл" наступили, нога распухла. 20 – 30 минут оставалось, и я сказал, что не могу играть. После этого он потерял доверие", – убеждает Шевчук.

Шевчук объявил об окончании выступлений за сборную Украины после Евро-2016. На этом турнире он сыграл в двух матчах – против Германии и Северной Ирландии.