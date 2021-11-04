Шевчук дебютував за збірну України у 2003 році. А у 2012 році потрапив до заявки команди на чемпіонат Європи. Однак на поле на турнірі він так і не вийшов. Причиною цього він назвав те, що тодішній тренер збірної Олег Блохін недолюблював гравців донецького Шахтаря.

Як приклад він навів той факт, що він, а також Селезньов та кучер, які також виступали за "гірників", жодного разу не зіграли на Євро-2012. І лише Ракіцький зіграв в останньому матчі.

Тут була ще й політика. Я впевнений, і Блохін це знає. Він розумів, що після цього отримає роботу в київському Динамо. Це вже всі знали. Він ставив гравців більш динамівських. На той час грали Хачеріді та Михалик. Він міг зробити ротацію – Кучер та Ракіцький. Але він до останнього… Це вибір тренера,

– розповів Шевчук.

Водночас Хочу вибачитися перед вами, ви – король футболу, – Мілевський – Блохіну

Варто відзначити, що Блохін залишився головним тренером збірної України й після виступу на Євро-2012 та розпочав відбір на чемпіонат світу 2014 року. І лише після того, як Юрій Сьомін покинув Динамо, очолив київський клуб.

"В нас в команді всі знали, що це новий головний тренер Динамо. Всі розуміли. Було таке – трохи Шахтаря гравців в сторону, а Динамо в старт ставив", – переконує Шевчук.

При цьому особисто в Шевчука непорозуміння з Блохіним розпочалися ще раніше. У вересні 2011 року збірна України зіграла товариський матч проти Чехії на виїзді, який програла 4:0. Перший гол в цьому матчі було забито з пенальті, яке "привіз" саме Шевчук.

"Я заробив пенальті. Я зробив помилку. Але матч був нормальний, не скажеш що провальний. Мені на "ахілл" наступили, нога розпухла. 20 – 30 хвилин залишалося, і я сказав, що не можу грати. Після цього він втратив довіру", – переконує Шевчук.

Шевчук оголосив про закінчення виступів за збірну України після Євро-2016. На цьому турнірі він зіграв у двох матчах – проти Німеччини та Північної Ірландії.