В Абу-Даби состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 14. В первом бою основного карда швед Хамзат Чимаев одолел североирландца Риса Макки.

Чимаев одержал вторую победу на турнире UFC в течение 10 дней. Более того, за победу над Макки боец получил бонус от промоушена за лучшее выступление вечера в размере 50 тысяч долларов, пишет 24 канал.

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Неудивительно, ведь его соперник не смог нанести ни одного точного удара за 3 минуты в октагоне, в то время как Чимаев ударил 98 раз и только 30 промазал.

Хамзат Чимаев – Риса Макки: видео боя

Для уроженца Чечни, представляющего Швецию, эта победа стала 8-й в карьере и 2-й в UFC. Чимаев установил рекорд промоушена, одержав вторую победу за 10 дней. Хамзат дебютировал в UFC 16 июля в бою против валлийца Джона Филипса. Стоит добавить, что Чимаев выиграл два боя в UFC в разных весовых категориях.

Ранее это достижение принадлежало американцу Чесу Скелли, победившему в двух боях UFC с разницей в 13 дней.