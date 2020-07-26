В Абу-Дабі відбувся турнір зі змішаних єдиноборств UFC on ESPN 14. У першому бою основного карду швед Хамзат Чимаєв здолав північноірландця Ріса Маккі.

Чимаєв здобув другу перемогу на турнірі UFC протягом 10 днів. Більш того, за перемогу над Маккі боєць отримав бонус від промоушена за кращий виступ вечора в розмірі 50 тисяч доларів, пише 24 канал.

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Тож не дивно, адже його суперник не зміг нанести жодного точного удару за 3 хвилини в октагоні, в той час як Чимаєв вдарив 98 разів і лише 30 промазав.

Хамзат Чимаєв – Ріса Маккі: відео бою

Для уродженця Чечні, що представляє Швецію, ця перемога стала 8-ю в кар'єрі і 2-й в UFC. Чимаєв встановив рекорд промоушена, здобувши другу перемогу за 10 днів. Хамзат дебютував в UFC 16 липня в бою проти валлійця Джона Філіпса. Варто додати, що Чимаєв виграв два бої в UFC в різних вагових категоріях.

Раніше це досягнення належало американцеві Чесу Скеллі, який переміг в двох боях UFC з різницею в 13 днів.