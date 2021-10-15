У Сокола нынче – очень горячая пора. За первые две недели октября киевляне уже провели пять матчей (кстати, все выиграли), на очереди еще два поединка, а затем сложный выезд на Континентальный кубок в Будапешт (22 – 24 октября).

Кроме того, Сокол продолжает клубное развитие – на днях был подписан договор о партнерстве с новым титульным спонсором. Этому событию была посвящена специальная пресс-конференция, на которой, в частности, шла речь и о ближайших планах Сокола. Сайт 24 канала предлагает вашему вниманию самые интересные заявления и комментарии руководителей и игроков киевлян.

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"Задача – стать чемпионами"

Сокол – бренд не только в Украине, но и в Европе, – заявил президент клуба, знаменитый в прошлом хоккеист Алексей Житник. – Поэтому в ближайшее время мы собираемся активно его популяризировать, начиная от наружной рекламы, выпуска кепок, джерси, шарфов до привлечения рекламодателей. Хотелось бы это сделать раньше, но в течение года мы сосредоточились на хоккейной составляющей, возрождая команду, которая отсутствовала на хоккейной карте Украины с 2014 года. Думаю, рестарт нам удался. Команда в первом после возрождения сезоне дошла до финала УХЛ. В текущем чемпионате Сокол вообще лидирует. Мы ставим перед собой задачу – стать чемпионами.

Житник признался, что в планах Сокола – проведение матчей в столичном Дворце спорта. Но есть большое "но"... Аренда арены только для одного поединка – в пределах 250 – 350 тысяч гривен. "Мы должны понимать, окупятся ли такие расходы, – рассуждает президент. – А вообще – в идеале – Киеву давно нужна арена-трансформер на 10 – 12 тысяч мест. Такая, какая есть в каждом крупном европейском городе".



Константин Симчук и Алексей Житник (на дальнем плане)

"Двигаемся, чтобы стать сильнее"

Два ближайших домашних поединка – против Краматорска (16 октября) и Харьковского Рулав Одда (18-го) – киевляне проведут не в столичном спорткомплексе АТЭК, а в Броварах на тамошней арене "Терминал".

Такое решение мы приняли, чтобы адаптироваться к Континентальному кубку на более качественном льду, – признается тренер Сокола Константин Симчук. – Сейчас наша команда находится на ходу. Мы провели большую работу летом – у нас были качественные сборы, сыграли большое количество товарищеских матчей. Главный наставник команды Олег Шафаренко сразу отмечал, что нам нужны спарринги с более сильными соперниками, и мы их получили, проведя пять поединков в Беларуси. Поэтому в сезон мы вошли красиво. Теперь настраиваемся удачно выступить в Континентальном кубке.

"Наши соперники во втором раунде евротурнира – венгерский Ференцварош, латвийский Олимп и эстонский Вялк – очень серьезные, с европейским уровнем игры, – продолжает Симчук. – Но мы шаг за шагом движемся, чтобы стать сильнее".

"Права на ошибку нет"



Андрей Михнов

Матчи Сокола в Броварах станут заключительным этапом подготовки команды к Континентальному кубку.

Сейчас каждая игра – подготовка к еврокубку, – отмечает капитан команды Андрей Михнов. – И мы настраиваемся со всем уважением на любого соперника. Если выйдем на лед неготовыми, нас может обыграть любой. Мы это помним по опыту предыдущего чемпионата УХЛ, поэтому стараемся сейчас избежать непредсказуемых очковых потерь.

Михнов оценил соперников Сокола по Континентальному кубку.

"Из всех команд выделил бы Ференцварош – хорошая, хорошо укомплектована команда, – говорит лидер киевлян. – Олимп в деле не видел, но судя по составу, мастера там приличного уровня. Против большинства пришлось поиграть, а с отдельными ребятами, скажем, с Пуяцем, Брахманисом, мы раньше были в одной команде. Да, может, эти люди уже возрастные, но они столько лет играли в КХЛ, что этот опыт бесследно исчезнуть не может. Хотя они с возрастом уже не так быстры, но понимание игры, индивидуальное мастерство часто компенсируют способность много бегать. Сюрпризы можно ожидать и от Вялка, где играет воспитанник Сокола Алексей Войцеховский. Мы с ним вместе не играли – Алексей младший, но я его помню по школе. Хороший игрок, к которому надо отнестись так же внимательно, как и к его команде в целом".

Капитан Сокола резюмировал:

В конце концов, во втором раунде Континентального кубка слабых соперников не может быть по определению. Недооценишь оппонента, выйдешь на лед с мыслью о том, что ты сильнее – наказание может наступить мгновенно. Права на ошибку мы не имеем, ведь дальше проходит только команда, которая займет первое место.

Континентальный кубок: расписание матчей Сокола

(22 – 24 октября, Будапешт, арена Tüskecsarnok, время – киевское) 22 октября, пятница, 20: 30

Олимп (Рига, Латвия) – Сокол 23 октября, суббота, 17: 00

Ференцварош (Будапешт, Венгрия) – Сокол 24 октября, воскресенье, 19: 30

Сокол – Вялк (Тарту, Эстония)

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