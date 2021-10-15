У Сокола нині – дуже гаряча пора. За перші два тижні жовтня кияни вже провели п’ять матчів (до речі, всі виграли), на черзі ще два поєдинки, а потім складний виїзд на Континентальний кубок до Будапешту (22 – 24 жовтня).

Крім того, Сокіл продовжує клубну розбудову – днями було підписано договір про партнерство з новим титульним спонсором. Цій події була присвячена спеціальна пресконференція, на якій, зокрема, йшла мова і про найближчі плани Сокола. Сайт 24 каналу пропонує вашій увазі найцікавіші заяви та коментарі керівників та гравців киян.

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"Завдання – стати чемпіонами"

Сокіл – бренд не лише в Україні, але й у Європі, – заявив президент клубу, знаменитий у минулому хокеїст Олексій Житник. – Тому найближчим часом ми збираємося активно його популяризувати, починаючи від зовнішньої реклами, випуску кепок, джерсі, шарфів до залучення рекламодавців. Хотілося б це зробити раніше, але впродовж року ми зосередилися власне на хокейній складовій, відроджуючи команду, яка була відсутньою на хокейній мапі України з 2014 року. Гадаю, рестарт нам вдався. Команда в першому після відродження сезоні дійшла до фіналу УХЛ. У поточному чемпіонаті Сокіл взагалі лідирує. Ми ставимо перед собою завдання – стати чемпіонами.

Житник зізнався, що в планах Сокола – проведення матчів у столичному Палаці спорту. Але є "велике але"… Оренда арени лише для одного поєдинку – у межах 250 – 350 тисяч гривень. "Ми повинні розуміти, чи такі витрати окупляться, – розмірковує президент. – А загалом – в ідеалі – Києву давно потрібна арена-трансформер на 10 – 12 тисяч місць. Така, яка є в кожному великому європейському місті".



Костянтин Сімчук і Олексій Житник (на дальньому плані)

"Рухаємося, щоб стати сильнішими"

Два найближчі домашні поєдинки – проти Краматорська (16 жовтня) і харківського Рулав Одда (18-го) – кияни проведуть не в столичному спорткомплексі АТЕК, а в Броварах на тамтешній арені "Термінал".

Таке рішення ми прийняли, щоб адаптуватися до Континентального кубка на якіснішому льоду, – зізнається тренер Сокола Костянтин Сімчук. – Зараз наша команда знаходиться на ходу. Ми провели велику роботу влітку – мали якісні збори, зіграли велику кількість товариських матчів. Головний наставник команди Олег Шафаренко відразу наголошував, що нам потрібні спаринги з сильнішими суперниками, і ми їх отримали, провівши п’ять поєдинків у Білорусі. Тому в сезон ми увійшли гарно. Тепер налаштовуємося вдало виступити в Континентальному кубку.

"Наші суперники у другому раунді євротурніру – угорський Ференцварош, латвійський Олімп і естонський Вялк – дуже серйозні, з європейським рівнем гри, – продовжує Сімчук. – Але ми крок за кроком рухаємося, щоб стати сильнішими".

"Права на помилку нема"



Андрій Міхнов

Матчі Сокола у Броварах стануть заключним етапом підготовки команди до Континентального кубка.

Зараз кожна гра – підготовка до єврокубка, – відзначає капітан команди Андрій Міхнов. – І ми налаштовуємося з усією повагою на будь-якого суперника. Якщо вийдемо на лід неготовими, нас може обіграти будь-хто. Ми це пам’ятаємо з досвіду попереднього чемпіонату УХЛ, тому намагаємося зараз уникнути непередбачуваних очкових втрат.

Міхнов оцінив суперників Сокола по Континентальному кубку.

"З поміж усіх команд виділив би Ференцварош – хороша, добре вкомплектована команда, – каже лідер киян. – Олімп у ділі не бачив, але судячи зі складу, майстри там пристойного рівня. Проти більшості довелося пограти, а з окремими хлопцями, скажімо, з Пуяцем, Брахманісом, ми раніше були в одній команді. Так, може, ці люди вже вікові, але вони стільки років грали в КХЛ, що цей досвід безслідно зникнути не може. Хоча вони з віком вже не такі швидкі, але розуміння гри, індивідуальна майстерність часто компенсують здатність багато бігати. Сюрпризи можна очікувати і від Вялка, де грає вихованець Сокола Олексій Войцеховський. Ми з ним разом не грали – Олексій молодший, але я його пам’ятаю по школі. Хороший гравець, до якого треба поставитися так само уважно, як і до його команди загалом".

Капітан Сокола резюмував:

Зрештою, в другому раунді Континентального кубка слабких суперників не може бути за визначенням. Недооціниш опонента, вийдеш на лід з думкою про те, що ти сильніший – покарання може настати миттєво. Права на помилку ми не маємо, адже далі проходить тільки команда, яка посяде перше місце.

Континентальний кубок: розклад матчів Сокола

(22 – 24 жовтня, Будапешт, арена Tüskecsarnok, час – київський)



22 жовтня, п’ятниця, 20:30

Олімп (Рига, Латвія) – Сокіл



23 жовтня, субота, 17:00

Ференцварош (Будапешт, Угорщина) – Сокіл



24 жовтня, неділя, 19:30

Сокіл – Вялк (Тарту, Естонія)

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