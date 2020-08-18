Уже 21 августа матч "Марсель" – "Сент-Этьен" должен был открывать новый сезон в чемпионате Франции. Но поединок перенесли из-за вспышки коронавируса в команде из Марселя.

Профессиональная лига Франции сообщила о том, что матч перенесен на 16 или 17 сентября, но только при условии, что в "Марселе" все вылечатся от коронавируса.

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Коронавирус в клубе

Футболисты клуба сдали обязательный тест на коронавирус, где было обнаружено несколько сомнительных результатов. На следующий день футболисты и персонал снова сдали повторные тесты, которые показали 3 положительные результаты.

A la suite des tests effectués ce lundi, aucun nouveau cas de #COVID19 n’a été révélé, mais les 3 cas suspects de dimanche ont été confirmés.



Le club a transmis l’ensemble des éléments à la @LFPfr. pic.twitter.com/jUU0uJL2wD — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 18, 2020

Добавим, что прошлый сезон во Франции был досрочно завершен в конце апреля, где "Марсель" занял второе место и квалифицировался в Лигу чемпионов. Из-за переноса поединка стартовым матчем стала встреча "Бордо" – "Нант".