Стартовый матч чемпионата Франции перенесен из-за вспышки коронавируса в "Марселе"
Уже 21 августа матч "Марсель" – "Сент-Этьен" должен был открывать новый сезон в чемпионате Франции. Но поединок перенесли из-за вспышки коронавируса в команде из Марселя.
Профессиональная лига Франции сообщила о том, что матч перенесен на 16 или 17 сентября, но только при условии, что в "Марселе" все вылечатся от коронавируса.
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Коронавирус в клубе
Футболисты клуба сдали обязательный тест на коронавирус, где было обнаружено несколько сомнительных результатов. На следующий день футболисты и персонал снова сдали повторные тесты, которые показали 3 положительные результаты.
Добавим, что прошлый сезон во Франции был досрочно завершен в конце апреля, где "Марсель" занял второе место и квалифицировался в Лигу чемпионов. Из-за переноса поединка стартовым матчем стала встреча "Бордо" – "Нант".
- "Марсель" – 9-кратный чемпион Франции, также обладатель Кубка (10) и Суперкубка (3) страны. Также в копилке клуба трофей Лиги чемпионов, Кубка Интертото, Шарля Драго и Кубка Лиги.
- На сегодня, 18 августа, во Франции инфицировано более 219 тысяч человек, из них более 84 тысяч выздоровели. Летальных случаев – более 30 тысяч.