Вже 21 серпня матч "Марсель" – "Сент-Етьєн" мав відкривати новий сезон у чемпіонаті Франції. Але поєдинок перенесли через спалах коронавірусу у команді з Марселю.

Професійна ліга Франції повідомила про те, що матч перенесений на 16 або 17 вересня, але лише за умови, що у "Марселі" всі вилікуються від коронавірусу.

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Коронавірус у клубі

Футболісти клубу здали обов'язковий тест на коронавірус, де було виявлено декілька сумнівних результатів. Наступного дня футболісти та персонал здали повторні тести, які показали 3 позитивні результати.

A la suite des tests effectués ce lundi, aucun nouveau cas de #COVID19 n’a été révélé, mais les 3 cas suspects de dimanche ont été confirmés.



Le club a transmis l’ensemble des éléments à la @LFPfr. pic.twitter.com/jUU0uJL2wD — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 18, 2020

Додамо, що минулий сезон у Франції був достроково завершений наприкінці квітня, де "Марсель" посів друге місце та кваліфікувався у Лігу чемпіонів. Через перенесення поєдинку стартовим матчем стала зустріч "Бордо" – "Нант".