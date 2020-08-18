Стартовий матч чемпіонату Франції перенесений через спалах коронавірусу у "Марселі"
Вже 21 серпня матч "Марсель" – "Сент-Етьєн" мав відкривати новий сезон у чемпіонаті Франції. Але поєдинок перенесли через спалах коронавірусу у команді з Марселю.
Професійна ліга Франції повідомила про те, що матч перенесений на 16 або 17 вересня, але лише за умови, що у "Марселі" всі вилікуються від коронавірусу.
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Коронавірус у клубі
Футболісти клубу здали обов'язковий тест на коронавірус, де було виявлено декілька сумнівних результатів. Наступного дня футболісти та персонал здали повторні тести, які показали 3 позитивні результати.
Додамо, що минулий сезон у Франції був достроково завершений наприкінці квітня, де "Марсель" посів друге місце та кваліфікувався у Лігу чемпіонів. Через перенесення поєдинку стартовим матчем стала зустріч "Бордо" – "Нант".
- "Марсель" – 9-разовий чемпіон Франції, також володар Кубка (10) та Суперкубка (3) країни. Також у скарбничці клубу трофей Ліги чемпіонів, Кубка Інтертото, Шарля Драго та Кубка Ліги.
- Станом на сьогодні, 18 серпня, у Франції інфіковано понад 219 тисяч осіб, із них понад 84 тисячі одужали. Летальних випадків – понад 30 тисяч.