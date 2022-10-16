Шахтер и Динамо сыграют на "Арене Львов". Игра состоится без зрителей, поэтому ее можно будет просмотреть только онлайн на Setanta. Сайт 24 канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Шахтер – Динамо.

К теме Шахтер – Динамо: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины

Обе команды эту игру проведут после матчей в еврокубках. Шахтер во вторник, 11 октября, сыграл вничью с Реалом в Лиге чемпионов. Киевляне свой матч повели в четверг, 13 октября, и уступили Ренну в Лиге Европы, окончательно упустив шансы выйти в плей-офф турнира.

Эти матчи прошли в Польше – Шахтер сыграл в Варшаве, а Динамо принимало соперника в Кракове. Так что и матч Шахтер – Динамо мог состояться в Польше. С такой просьбой обращался тренер киевского клуба. Но игру решили провести во Львове, как и было запланировано.

С первых минут в этом матче сыграет 21 украинский футболист. Единственным легионером на две команды стал нападающий "горняков" Лассина Траоре.