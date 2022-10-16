Шахтар ат Динамо зіграють на "Арені Львів". Гра відбудеться без глядачів, тож її можна буде переглянути лише онлайн на Setanta. Сайт 24 каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Шахтар – Динамо.

До теми Шахтар – Динамо: онлайн-трансляція матчу чемпіонату України

Обидві команди цю гру проведуть після матчів в єврокубках. Шахтар у вівторок, 11 жовтня, зіграв внічию з Реалом в Лізі чемпіонів. Кияни свій матч повели в четвер, 13 жовтня, і поступилися Ренну в Лізі Європи, остаточно втративши шанси вийти в плей-офф турніру.

Ці матчі відбулися в Польщі – Шахтар зіграв у Варшаві, а Динамо приймало суперника у Кракові. Тож і матч Шахтар – Динамо міг відбутися у Польщі. З таким проханням звертався тренер київського клубу. Але гру таки вирішили провести у Львові, як і було заплановано.

З перших хвилин в цьому матчі зіграють 21 український футболіст. Єдиним легіонером на дві команди став нападник "гірників" Лассіна Траоре.