Матч-открытие УПЛ состоится на НСК "Олимпийский": с кем может сыграть Шахтер

Журналист Игорь Бурбас поделился инсайдами по поводу старта УПЛ. Жеребьевки календаря чемпионата пока не было.

С кем может сыграть Шахтер в первом матче

Старт нового сезона УПЛ намечен на 23 августа. По информации журналиста, в матче-открытии турнира примет участие донецкий Шахтер – игра состоится на НСК "Олимпийский" в Киеве.

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У президента УАФ Андрея Павелко есть идея, чтобы в этом матче донецкий клуб сыграл с Кривбассом. Жеребьевка календаря еще не состоялась.

Динамо и Днепр-1 матчи первого тура проведут позже, потому что у них запланированы еврокубковые матчи.

В августе планируется провести 2 тура. Базовые даты – 23 и 28 августа. В первой части сезона предстоит отыграть 15 туров.

Что известно о старте нового сезона УПЛ