С кем может сыграть Шахтер в первом матче
Старт нового сезона УПЛ намечен на 23 августа. По информации журналиста, в матче-открытии турнира примет участие донецкий Шахтер – игра состоится на НСК "Олимпийский" в Киеве.
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У президента УАФ Андрея Павелко есть идея, чтобы в этом матче донецкий клуб сыграл с Кривбассом. Жеребьевка календаря еще не состоялась.
Динамо и Днепр-1 матчи первого тура проведут позже, потому что у них запланированы еврокубковые матчи.
В августе планируется провести 2 тура. Базовые даты – 23 и 28 августа. В первой части сезона предстоит отыграть 15 туров.
Что известно о старте нового сезона УПЛ
- По поручению президента УАФ Андрея Павелко прошла проверка стадионов, которые будут принимать матчи нового сезона УПЛ-2022/2023. Осмотрели трибуны на западе Украины – во Львове, Тернополе и Ужгороде.
- В целях безопасности зрители не смогут попасть на трибуны, чтобы поддержать любимую команду.
- Журналист Сергей Болотников поделился информацией о возможном протоколе безопасности, по которому будут проводиться матчи УПЛ, он содержит 8 пунктов.
- Напомним, что следующий сезон из-за разрушения инфраструктуры и других проблем пропускают черниговская Десна и Мариуполь.