В футболе офсайд фиксируется, если в момент передачи мяча находящемуся на "чужой" половине поля игроку между этим игроком и линией ворот команды соперника находится менее двух игроков "чужой" команды.

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Однако даже в этом правиле были свои "лазейки", которыми можно было воспользоваться. И вызвавших немалое возмущение. Речь шла о том, что если в момент паса футболист защищавшейся команды касался мяча, то офсайд не считался, ведь тогда это считалось, что после этого "начинался новый эпизод".

Такие ситуации приводили к немалым скандалам. Испания до сих пор зла на Францию за гол в финале Лиги наций, который забил Килиан Мбаппе. Форвард воспользовался тем, что в момент паса мяч пытался перехватить Эрик Гарсия. В подкате он мяча едва дотянулся, но выбить его не сумел. Но его прикосновение стало ключевым, почему в этой атаке не был зафиксирован офсайд. Гол Мбаппе вывел Францию вперед в счете и принес им победу.

Видео гола Мбаппе

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) решил изменить интерпретацию этого правила о прикосновении игрока к мячу во время атаки соперника. Теперь в таких случаях будет фиксироваться офсайд.

Горький украинский опыт

Финал Лиги наций между Францией и Испанией, когда был забит скандальный гол, состоялся 10 октября. А уже через 9 дней схожая ситуация произошла в матче Лиги чемпионов с участием испанского Реала и украинского Шахтера. Однако тогда пострадала украинская команда.

В первом тайме на 37-й минуте Лукас Васкес вырезал навес на находившегося в явном офсайде Карима Бензема. Ему пытался помешать Сергей Кривцов. Он в прыжке пытался перехватить мяч, но неловко срезал его в свои ворота. Так счет в матче был открыт. А во втором тайме в ворота "горняков" влетело еще четыре мяча.

Видео автогола Кривцова

После матча у журналистов возникла аналогия между голом Мбаппе в ворота Испании и голом, который Кривцов забил в собственные ворота. Ведь в обоих случаях защитники играли в мяч во время атаки, когда нападающие находились в офсайде. Если бы их там не было или арбитры зафиксировали бы положение вне игры, то и потребности таких действий от защитников не было.

Единственное отличие – Мбаппе таки сыграл в мяч, а вот Бензема не пришлось этого делать.

После игры свое недовольство по этой ситуации выразил и тогдашний тренер Шахтера Роберто Де Дзерби.

"Если не было Мбаппе, если не было Бензема, зачем тогда защитник сборной Испании и зачем Кривцов играли именно так, что потом произошли гол и автогол? Это совершенно неправильное правило", – выражал недовольство Роберто Де Дзерби.