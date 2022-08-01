З ким може зіграти Шахтар у першому матчі
Старт нового сезону УПЛ запланований на 23 серпня. За інформацією журналіста, в матчі-відкритті турніру візьме участь донецький Шахтар – гра відбудеться на НСК "Олімпійський" в Києві.
Варте уваги Скандальне трактування офсайда зазнало змін: нападники втратили значну перевагу в атаці
У президента УАФ Андрія Павелка є ідея, щоб у цьому матчі донецький клуб зіграв з Кривбасом. Жеребкування календаря ще не відбулося.
Динамо та Дніпро-1 матчі першого туру проведуть пізніше, бо у них заплановані єврокубкові матчі.
У серпні планується провести 2 тури. Базові дати – 23 і 28 серпня. У першій частині сезону мають відіграти 15 турів.
Що відомо про старт нового сезону УПЛ
- За дорученням президента УАФ Андрія Павелка відбулась перевірка стадіонів, які прийматимуть матчі нового сезону УПЛ-2022/2023. Оглянули трибуни на заході України – у Львові, Тернополі та Ужгороді.
- У цілях безпеки глядачі не зможуть потрапити на трибуни, аби підтримати улюблену команду.
- Журналіст Сергій Болотніков поділився інформацією щодо можливого безпекового протоколу, за яким будуть проводитись матчі УПЛ, він містить 8 пунктів.
- Нагадаємо, що наступний сезон через руйнування інфраструктури та інші проблеми пропускають чернігівська Десна та Маріуполь.