Меньше чем через две недели должен начаться новый сезон УПЛ. Несмотря на военное положение, матчи чемпионата Украины должны пройти на территории нашей страны.

По теме Даже итальянцы в шоке: украинский клуб повесил заоблачный ценник на игрока сборной

Старт турнира должен прийтись на середину недели, когда наши клубы будут играть в плей-офф раунде еврокубков. Потому не удивительно, что для нескольких команд матчи 1 тура будут перенесены.

К примеру, телеграмм-канал "Днепрянин" сообщил, что стартовая игра Днепра-1 будет перенесена на другой день. По предварительным данным, в 1 туре команда Александра Кучера сыграет с Александрией. Вероятно, будет перенесена и игра Динамо (против Ингульца).

И это не Польша: Днепр-1 определился с ареной, где сыграет домашние матчи еврокубков

Напомним, что днепровский клуб представит нашу страну в Лиге Европы. Команда попала сразу в раунд плей-офф квалификации, где сыграет с победителем пары Партизан – АЭК Ларнака.

К слову, Днепр-1 активно проводит трансферную кампанию. Клуб подписал вингера из Бразилии Уэсли Брагу , ставшего уже четвертым легионером днепрян за это лето.