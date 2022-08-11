Меньше чем через две недели должен начаться новый сезон УПЛ. Несмотря на военное положение, матчи чемпионата Украины должны пройти на территории нашей страны.
По теме Даже итальянцы в шоке: украинский клуб повесил заоблачный ценник на игрока сборной
Старт турнира должен прийтись на середину недели, когда наши клубы будут играть в плей-офф раунде еврокубков. Потому не удивительно, что для нескольких команд матчи 1 тура будут перенесены.
К примеру, телеграмм-канал "Днепрянин" сообщил, что стартовая игра Днепра-1 будет перенесена на другой день. По предварительным данным, в 1 туре команда Александра Кучера сыграет с Александрией. Вероятно, будет перенесена и игра Динамо (против Ингульца).
И это не Польша: Днепр-1 определился с ареной, где сыграет домашние матчи еврокубков
Напомним, что днепровский клуб представит нашу страну в Лиге Европы. Команда попала сразу в раунд плей-офф квалификации, где сыграет с победителем пары Партизан – АЭК Ларнака.
К слову, Днепр-1 активно проводит трансферную кампанию. Клуб подписал вингера из Бразилии Уэсли Брагу , ставшего уже четвертым легионером днепрян за это лето.