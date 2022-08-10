Совсем скоро начнется новый сезон чемпионата Украины по футболу. Несмотря на военное положение, в государстве матчи УПЛ пройдут именно на территории нашей страны.

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Такое решение отпугивает легионеров от нашего чемпионата, поскольку многие не хотят ехать в воюющую страну. Тем не менее, есть и обратные примеры. Сегодня стало известно о подписании Днепром-1 новичка из Бразилии.

Им стал 22-летний вингер Уэсли Брага. Контракт с футболистом подписан до конца следующего сезона с возможностью продления. Бразилец выбрал себе футболку с 19-ым игровым номером.

Кто такой Уэсли Брага

Уэсли Патрик Брага выступал за израильский клуб Маккаби из Нетаньи в команде U-19. После этого футболист вернулся на Родину и играл за Санта Круз с 2019 по 2021 год.

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Прошлым летом Брага отправился покорять чемпионат ОАЭ. Первую половину сезона Уэсли выступал за Галф Хероес, а в январе этого года перешел в Аль-Насру.

Популярный сайт Transfermarkt оценивает вингера в 50 тысяч евро. Его рабочей ногой являются правая, хотя чаще всего Уэсли используют слева в нападении.

Любопытно! Этим летом Днепр-1 подписал еще трех легионеров – вратаря Макса Валефа, защитника Габриэля Бусанелло и хавбека Доминго Бланко.