Менші ніж за два тижні має початись новий сезон УПЛ. Попри воєнний стан матчі чемпіонату України мають пройти на території нашої країни.

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Старт турніру має прийтись на середину тижня, коли наші клуби будуть грати у плей-офф раунді єврокубків. Тому не дивно, що для кількох команд матчі 1 туру будуть перенесені.

До прикладу, телеграм-канал "Днепрянин" повідомив, що стартова гра Дніпра-1 буде перенесена на інший день. За попередніми даними у 1 турі команда Олександра Кучера зіграє з Олександрією. Вірогідно. буде перенесена і гра Динамо (проти Інгульця).

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Нагадаємо, що дніпровський клуб представить нашу країну у Лізі Європи. Команда потрапила одразу у раунд плей-офф кваліфікації, де зіграє з переможцем пари Партизан – АЕК Ларнака.

До слова, Дніпро-1 активно проводить трансферну кампанію. Клуб підписав вінгера з Бразилії Уеслі Брагу, який став вже четвертим легіонером дніпрян за це літо.