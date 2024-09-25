Стародубцева на престижном турнире в Китае одержала самую статусную победу в карьере

В среду, 25 сентября, в Пекине начался турнир серии WTA 1000. В одном из матчей встречались Юлия Стародубцева и Лаура Зигемунд.

Юлия Стародубцева – Лаура Зигемунд 2:0 (6:4, 7:6)

Для уроженки Каховки это было дебютное в карьере выступление в основной сетке "тысячника". Она пробилась через квалификацию, уверенно одолев Кэрол Чжао и Су Чжэн Чан, сообщает 24 Канал.

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В матче 1/64 финала Юлии противостояла лидер национального рейтинга Германии. Это была первая очная встреча между соперницами, которая длилась почти два с половиной часа.

Со старта поединка инициативу захватила Зигемунд, взяв первые три гейма. При счете 2:4 Стародубцева смогла осуществить рывок и с ярким камбэком выиграла партию – 6:4.

Во втором сете украинка имела преимущество 4:2, однако не смогла его спокойно закрыть. Немка взяла два подряд гейма, после чего началась серия брейков. В итоге, все решалось на тай-брейке, где Юлия действовала очень уверенно и не оставила сопернице шансов – 7:3.

Важно. Стародубцева одержала первую победу на уровне турниров серии WTA 1000 и вторую самую рейтинговую победу в карьере, обыграв 69-ю ракетку мира. Украинская теннисистка лишь однажды победила соперницу, находящуюся в рейтинге выше – Диан Парри (WTA: 55) в 1/8 финала на предыдущем турнире в Монастире.

Отметим, что всего Украину на пекинском "тысячнике" в одиночном разряде представляют пять теннисисток. Марта Костюк и Даяна Ястремская начнут свой путь со второго круга, Ангелина Калинина сыграет чуть позже, а Леся Цуренко, к сожалению покинула турнир, уступив Виктории Томовой (3:6, 3:6).