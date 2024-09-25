Юлія Стародубцева – Лаура Зігемунд 2:0 (6:4, 7:6)

Для уродженки Каховки це був дебютний у кар'єрі виступ в основній сітці "тисячника". Вона пробилася через кваліфікацію, впевнено здолавши Керол Чжао та Су Чжен Чан, повідомляє 24 Канал.

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У матчі 1/64 фіналу Юлії протистояла лідерка національного рейтингу Німеччини. Це була перша очна зустріч між суперницями, яка тривала майже дві з половиною години.

Зі старту поєдинку ініціативу захопила Зігемунд, взявши перші три гейми. За рахунку 2:4 Стародубцева змогла здійснити ривок і з яскравим камбеком виграла партію – 6:4.

У другому сеті українка мала перевагу 4:2, проте не змогла його спокійно закрити. Німкеня взяла два поспіль гейми, після чого розпочалася серія брейків. У підсумку, все вирішувалося на тай-брейку, де Юлія діяла дуже впевнено та не залишила суперниці шансів – 7:3.

Важливо. Стародубцева здобула першу перемогу на рівні турнірів серії WTA 1000 та другу найрейтинговішу звитягу в кар'єрі, обігравши 69-ту ракетку світу. Українська тенісистка лише одного разу перемогла суперницю, що перебуває у рейтингу вище – Діан Паррі (WTA: 55) в 1/8 фіналу на попередньому турнірі у Монастірі.

Зазначимо, що всього Україну на пекінському "тисячнику" в одиночному розряді представляють п'ять тенісисток. Марта Костюк і Даяна Ястремська розпочнуть свій шлях із другого кола, Ангеліна Калініна зіграє трішки пізніше, а Леся Цуренко, на жаль залишила турнір, поступившись Вікторії Томовій (3:6, 3:6).