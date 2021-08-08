"Украинская ракета": Старикова завоевала "серебро" Олимпиады в спринте на велотреке

Елена Старикова вышла в финал Олимпийских игр в спринте на велотреке. Украинка везет во Львов серебряную награду.

Еще одна медаль Украины

В полуфинале Елена Старикова в двух заездах подряд была на долю секунды быстрее по представительницу Гонконга Ли Хвейши. 25-летняя львовянка на финише показала преимущество в 0.040 и 0.128 секунды соответственно. Украинка благодаря фантастической форме вышла в финал, где будет бороться за олимпийское "золото".

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Грамотная тактика рекордсменки из Канады

Соперницей нашей велогонщицы в финале спринта была рекордсменка мира из Канады Кейси Митчелл. Для получения звания олимпийской чемпионки девушкам нужно было выиграть в двух заездах.

В первом заезде Старикова осторожно начала со спины и сделала ставку на коронный финиш. Но Кейси очень грамотно выстроила тактику и опередила Елену на 0.061 секунды.

В следующем старте украинке нужно было только побеждать, чтобы сравнять счет в финальном противостоянии. Старикова сделала все от себя возможное, но победить сверхсерьезные соперницу не удалось.

Бронзовую медаль завоевала велогонщица из Гонконга Ли Хвейши. Она уверенно одержала победу над немкой Эммой Хинца.

Напомним, что в кейрине обе украинки отобрались в финал. Елена Старикова остановилась в шаге от медалей – 4 место в финале. Любовь Басова заняла 6 позицию, а в спринте вылетела из соревнований, проиграв в утешительном заезде за выход в 1/16 финала.

Елена Старикова на своем пути остала за спиной олимпийских чемпионок и завоевала "серебро" в спринте. Эта награда стала для Украины 19-й в Токио и первой для нашей страны в велоспорте на японской земле.