У фіналі Станіслав Горуна переміг головного фаворита змагань – Рафаеля Агаєва з Азербайджану, який є 5-разовим чемпіоном світу, 11-разовим чемпіоном Європи, а також переможцем Всесвітніх та Європейських ігор.

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Обидва суперники провели бій доволі обережно, адже розуміли ціну помилки. Тож все вирішилося на останніх хвилині бою. Першим бал заробив Агаєв. Та за шість секунд до кінця Горуна провів вдалу атаку – удар ногою в голову, за яку йому зарахували 3 бали. Саме це і принесло українцю заслужену перемогу з рахунком 3:1. І з нею і звання чемпіона Європи.

Для Горуни це перше золото чемпіонату Європи в кар'єрі. Як і для чоловічої збірної з карате.

Ще одну золоту медаль для України на 56-му Чемпіонаті Європи з карате, що відбувається у Поречі (Хорватія), може принести Аніта Серьогіна. Вона виступає у ваговій категорії до 61 кілограма.